Ещё
Артемий Панарин: «В „Чикаго“ я был на вторых ролях, а хотелось большего»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артемий Панарин: «В „Чикаго“ я был на вторых ролях, а хотелось большего» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметил, что вырос как игрок в нынешнем сезоне. По словам нападающего, в «Чикаго» ему не удавалось реализовать весь свой потенциал. — Я очень счастлив, что я здесь в «Коламбусе». Очень хорошая команда с отличной организацией, — — приводит слова Панарина журналист Брайан Хеджер в своем Твиттере. — Вырос ли я как игрок в этом сезоне? Надеюсь, на это. В «Чикаго» я всегда был на вторых ролях, а хотелось большего. Чаще владеть шайбой, больше получать передач.
На счету 26-летнего Панарина 82 (27+44) очка в 81 игре нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он провел шесть встреч и заработал 7 (2+5) очков.
Спорт-Экспресс: последние новости
Джон Торторелла: "Мы вернемся на седьмой матч" Овечкин - вторая звезда дня в НХЛ КХЛ утвердила структуру чемпионата-2018/19 и состав дивизионов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио21
Аршавин зажигает в Казахстане19
Липницкая удивила откровенным фото4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Здесь был Овечкин: «Вашингтон» все-таки спас плей-офф
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
00:26
Как подросток убил российскую чемпионку
Летние виды спорта
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение