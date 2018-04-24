Барри Тротц: «Мы повзрослели в серии против „Коламбуса“

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц заявил, что хоккеисты его клуба в некотором роде повзрослели во время серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против «Коламбуса». Специалист отметил, что в команде есть очень крепкая основа.

— В каком-то смысле мы повзрослели, — цитирует официальный сайт НХЛ Тротца. — Мы понимаем, что у нас очень, очень сильная основа. Игроки верят друг в друга.

Напомним, «Вашингтон» победил «Блю Джэкетс» со счетом 6:3 в шестом матче 1/8 финала, обеспечив себе, таким образом, победу в серии (4-2) и проход в четвертьфинал. Следующим соперником «Кэпиталз» станет «Питтсбург».

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