Обладатель Кубка Гагарина и форвард «Коламбуса» не усилят шведов на ЧМ

Нападающий «Ак Барса» Антон Ландер и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг не сыграют за сборную Швеции на чемпионате мира. Обладатель кубка Гагарина мотивировал свое решение семейными обстоятельствами, нападающий «Коламбуса» — травмой.

Ландер забросил 9 шайб и сделал 28 передач в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ 2017/18, в 19 матчах плей-офф КХЛ набрал 13 (8+5) очков.

Веннберг в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 35 (8+27) очков, по ходу плей-офф Кубка Стэнли форвард получил травму и сыграл только 3 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Чемпионат мира пройдет в Дании с 4 по 20 мая. Действующие чемпионы мира — шведы. Канадцы — вторые, россияне — третьи.