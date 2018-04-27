3 шайбы «Питтсбурга» за 5 минут третьего периода с «Вашингтоном» — в обзоре игры

В первом матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и уступил — 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). «Пингвинз» удалось отыграться, уступая 0:2 в третьем периоде.

Главным героем матча стал нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель на счету которого победная шайба и две результативные передачи. По два балла за результативность набрали Сидни Кросби (1+1) и Патрик Хёрнквист (1+1). Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и ассистировал Евгению Кузнецову.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор матча.