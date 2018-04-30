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Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по голам в Кубке Стэнли
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Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по голам в Кубке Стэнли 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: SPORT24.ru
Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче уже на второй минуте первого периода. Россиянин забил 53-й гол в плей-офф за карьеру и вышел на 47-е место в истории, сравнявшись с Джереми Рёником, Биллом Барбером, Даниэлем Бриэром и Стефаном Рише. Рекордсмен по голам в Кубке Стэнли — Уэйн Гретцки (122).
В 8 играх нынешнего плей-офф на счету Овечкина 11 (7+4) очков.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».
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