Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по голам в Кубке Стэнли

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче уже на второй минуте первого периода. Россиянин забил 53-й гол в плей-офф за карьеру и вышел на 47-е место в истории, сравнявшись с Джереми Рёником, Биллом Барбером, Даниэлем Бриэром и Стефаном Рише. Рекордсмен по голам в Кубке Стэнли — Уэйн Гретцки (122).

В 8 играх нынешнего плей-офф на счету Овечкина 11 (7+4) очков.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».