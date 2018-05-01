Аналитики: «Питтсбург» выиграет у «Вашингтона» Овечкина в третьем матче серии

Букмекеры назвали фаворита третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз», который состоится 2 мая. Счет в серии 1-1.

Аналитики считают фаворитом «Питтсбург Пингвинз». Коэффициент на победу в основное время — 2.05, по итогам всей встречи — 1.67.

Шансы «Вашингтон Кэпиталз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.95, а с учётом овертайма — за 2.25.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.00.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.75, меньше 5,5 — за 2.10.

Начало матча — в 22:00 мск.