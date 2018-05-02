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Гол Овечкина в концовке матча вывел «Вашингтон» вперёд в серии с «Питтсбургом»
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Гол Овечкина в концовке матча вывел «Вашингтон» вперёд в серии с «Питтсбургом» 

Чемпионат.com 16 минут назад
Во третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил со счётом 3:4 (0:0, 3:2, 0:2).
Победную шайбу за минуту до конца встречи забросил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На счету российского игрока 13 (8+5) очков в 9 матчах нынешнего плей-офф.
Форвард «Кэпиталз» Никлас Бекстрём записал на свой счёт 3 голевые передачи. По 2 балла за результативность в составе «Питтсбурга» на счету Сидни Кросби (1+1) и Джейка Гюнцеля (1+1).
Форавард «Пингвинз» Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 20 минут 39 секунд в составе гостей, заблокировал три броска, провёл 3 силовых приёма и записал на свой счёт голевую передачу. Евгений Кузнецов результативными действиями не отметился.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона». Следующий матч серии состоится 4 мая в Питтсбурге.
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