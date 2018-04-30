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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1
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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в матче уже на второй минуте первого периода. Ещё до перерыва чешский форвард «Кэпиталз» Якуб Врана удвоил перевес, а в начале второго отрезка нападающий «столичных Бретт Коннолли в третий раз поразил ворота Мэтта Мюррея. В составе команды Майка Салливана единственная заброшенная шайба на счету защитника Криса Летанга. Окончательный счёт установил шведский нападающий „Кэпиталз“ Никлас Бекстрём, поразивший пустые ворота. В составе победителей тремя результативными передачами отметился форвард Ларс Эллер.
Центральный форвард „Вашингтона“ Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Центральный нападающий „Пингвинз“ Евгений Малкин пропустил третий матч подряд из-за травмы.
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