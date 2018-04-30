Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Питтсбург», счёт в серии — 1-1

Во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке принимал «Питтсбург Пингвинз» и победил— 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Счёт в серии — 1-1.