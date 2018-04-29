«Вашингтон» — «Питтсбург»: букмекеры назвали фаворита второго матча серии

Букмекеры назвали фаворита второго матча второго раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз», который состоится 29 апреля. «Питтсбург» ведёт в серии 1-0.

Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.25, по итогам всей встречи — 1.78.

Шансы «Питтсбург Пингвинз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.65, а с учётом овертайма — за 2.05.

Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.90.

Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 10.25.

Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.72, меньше 5,5 — за 2.05.

Начало матча — в 22:00 мск.