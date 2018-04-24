За кого вы будете болеть в серии «Вашингтон» — «Питтсбург»?

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) и завершил серию со счётом 4-2. В следующем раунде подопечные Барри Тротца встретятся с «Питтсбург Пингвинз», который также в шести матчах оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-2).

Команды в 11-й раз встретятся друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. Счёт в противостоянии 10-1 в пользу «Пингвинз». Только в сезоне-1993/94 «Вашингтону» удалось одержать победу (4-2).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «За кого вы будете болеть в серии „Вашингтон“ — „Питтсбург“?

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