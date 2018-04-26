Брэд Маршанд: Седьмой матч с «Торонто» — один из самых невероятных в карьере

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (4-3).

«Бостон» обыграл «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

В среду «медведи» выиграли дома седьмой матч серии со счетом 7:4. На счету 29-летнего нападающего результативная передача и гол в пустые ворота.

«Это был один из самых невероятных поединков в моей карьере, — приводит слова Маршанда официальный сайт НХЛ. — Инициатива переходила из рук в руки, болельщиков переполняли эмоции. Было очень интересно. Они несколько раз вели в счете, но все равно мы были уверены, что у нас есть характер, что мы сможем отыграться».

Напомним, по ходу матча «Торонто» вел в счете 1:0, 2:1 и 4:3. Во втором раунде соперником «Бостона» станет «Тампа-Бэй».