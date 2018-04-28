Ещё
Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать соперников
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самому агрессивному игроку НХЛ запретили целовать соперников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально попросила нападающего «Бостон Брюинс» Брэда Маршанда не целовать и не обнимать соперников. Об этом сообщает Sportsnet.
По информации издания, представитель лиги позвонил в «Бостон» после первого матча серии плей-офф с «Торонто» и настоятельно попросил: «Мы будем рады, если вы скажете Брэду Маршанду, чтобы он прекратил лизать соперников».
В первой игре серии, которая состоялась 12 апреля в Бостоне и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев, Маршанд лизнул форварда «Мейпл Лифс» Лео Комарова в лицо. «Я ему сразу сказал: у меня жена и сын есть, поэтому не могу ответить на его поцелуй. Иногда такие вещи случаются. В какой-то мере мне это даже понравилось», — признался после матча Комаров.
Маршанд целовал форварда и во время предыдущей встречи команд в регулярном чемпионате. Между хоккеистами назревала драка, они сцепились, проехали несколько метров, и после этого нападающий «Бостона» поцеловал соперника.
Маршанд известен в НХЛ грязной игрой и симуляциями. В январе 2018-го он был дисквалифицирован на пять матчей за удар локтем в голову форварда «Нью-Джерси» Маркуса Юханссона.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение28
Украинскому борцу запретили ехать в РФ14
Кержакова возмутила сцена из фильма Козловского7
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную21
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»282
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение