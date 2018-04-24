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Российские юниоры победили Словакию и вышли в 1/4 финала чемпионата мира
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Российские юниоры победили Словакию и вышли в 1/4 финала чемпионата мира 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Юниорская сборная России по хоккею победила сверстников из Словакии на проходящем в Челябинске и Магнитогорске чемпионате мира. Итоговый успех подопечные Александра Зыкова смогли добиться в послематчевой серии буллитов.
Россияне дважды по ходу матча проигрывали с разницей в три шайбы (0:3, 1:4), однако во втором периоде в промежутке с 32 по 34 минуту россияне усилиями Даниила Мисюля, Александра Романова и оформившего дубль Кирилла Марченко смогли выровнять положение — 4:4.
На 48 минуте словаки вновь вышли вперед, однако и в этот раз российские хоккеисты смогли оформить ответную шайбу, которую забросил Руслан Исхаков. При ничейном счете 5:5 команды отыграли безрезультативный овертайм, и в серии послематчевых буллитов оказались точнее словацких сверстников, одержав итоговую победу со счетом 6:5.
Для сборной России эта победа стала третьей в четырех матчах турнира. Российская команда по итогам группового раунда заняла вторую строчку в группе Б и пробилась в четвертьфинал, где 26 апреля сыграет с командой США.
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