Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Бобровский не сможет сыграть на турнире из-за травмы, характер повреждения не сообщается.
В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв 37 из них, процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42.
Российский голкипер помог "Коламбусу" занять седьмое место в Восточной конференции и пробиться в плей-офф. Во вторник "Коламбус" уступил "Вашингтону" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2-4.
Из-за травм, полученных в матчах НХЛ, российской команде на чемпионате мира уже не смогут помочь вратарь Семен Варламов ("Колорадо"), защитники Иван Проворов ("Филадельфия"), Никита Задоров ("Колорадо"), Виктор Антипин ("Баффало"), нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев (оба — "Сент-Луис"), кроме того, вероятно, не сможет сыграть на турнире и форвард Артемий Панарин ("Коламбус").
Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.