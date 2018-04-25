Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею в Дании

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Сергей Бобровский не сыграет на чемпионате мира, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Бобровский не сможет сыграть на турнире из-за травмы, характер повреждения не сообщается.

В нынешнем сезоне Бобровский провел 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, выиграв 37 из них, процент его отраженных бросков составил 92,1, а коэффициент полезности — 2,42.

Российский голкипер помог "Коламбусу" занять седьмое место в Восточной конференции и пробиться в плей-офф. Во вторник "Коламбус" уступил "Вашингтону" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф со счетом 3:6 и завершил выступление в Кубке Стэнли, проиграв серию со счетом 2-4.

Чемпионат мира пройдет в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.