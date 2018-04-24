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КХЛ определила лучших игроков апреля
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КХЛ определила лучших игроков апреля 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков апреля, информирует официальный сайт лиги.
— лучшим вратарём признан Ларс Юханссон (ЦСКА), в пяти матчах отразивший 97,35% бросков при коэффициенте надёжности 0,67. Максимальная «сухая» серия шведского голкипера армейцев составила 170 минут 31 секунду. Все показатели — лучшие за месяц среди голкиперов. Также Юханссон отыграл на ноль пятый матч финальной серии западной конференции против СКА.
— лучшим защитником признан Василий Токранов («Ак Барс»), одержавший вместе с командой победы во всех пяти матчах месяца и набравший в них 4 (1+3) очка (лучший показатель месяца среди игроков его амплуа). На счету Токранова победная шайба в овертайме третьего матча финальной серии восточной конференции против «Трактора». Защитник «Ак Барса» не завершил ни одну из игр месяца с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3), а также провёл 7 силовых приёмов.
— лучшим нападающим признан Джастин Азеведу («Ак Барс»), в восьми матчах одержавший семь побед и набравший в них 8 (3+5) очков (лучший показатель среди игроков его амплуа) при показателе полезности (+1). Канадский нападающий казанского клуба набирал очки в пяти матчах и был признан самым ценным игроком плей-офф нынешнего сезона.
— лучшим новичком признан нападающий Виталий Кравцов («Трактор»), проведший в апреле три матча плей-офф. В среднем 18-летний форвард челябинского клуба проводил на льду 13 минут 17 секунд (лучшее время среди новичков), отметился тремя бросками по воротам и провёл 3 силовых приёма.
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