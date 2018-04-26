Ещё
«На Евротуре в Чехии игры у сборной РФ не было»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«На Евротуре в Чехии игры у сборной РФ не было» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что сборная России по хоккею выступила неудачно на чешском этапе Еврохоккейтура из-за отсутствия сыгранности у команды Ильи Воробьева, который исполняет обязанности главного тренера.
"Новые звенья, партнеры, обстановка и требования. Пока рано о чем-то говорить. Лакмусовой бумажкой работы Воробьева станет чемпионат мира в Дании. Пока даже не ясно, насколько он успеет сформировать четкий рисунок игры в Швеции. Времени все-таки у него немного было после назначения.
На этапе в Чехии, честно говоря, игры у сборной России не было. Была самоотдача, в желании биться хоккеистов не упрекнешь. Но по содержанию игры пока есть большие вопросы", — цитирует Кожевникова газета "Известия".
По руководством Воробьева российская команда потерпела три поражения в трех матчах на чешском этапе Евротура.
Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.
Газета.Ru: последние новости
"Бостон" обыграл "Торонто" и вышел в следующий раунд плей-офф Вратарь сборной России Бобровский не выступит на чемпионате мира по хоккею 16-летние российские и словацкие хоккеисты устроили массовую драку в Белоруссии
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого22
Липницкая удивила откровенным фото9
«Бавария» дома проиграла «Реалу»1
Как выглядит победившая всех гимнастка13
«Реал» первым одержал 150 побед в Лиге чемпионов
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение