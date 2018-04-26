«На Евротуре в Чехии игры у сборной РФ не было»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что сборная России по хоккею выступила неудачно на чешском этапе Еврохоккейтура из-за отсутствия сыгранности у команды Ильи Воробьева , который исполняет обязанности главного тренера.

"Новые звенья, партнеры, обстановка и требования. Пока рано о чем-то говорить. Лакмусовой бумажкой работы Воробьева станет чемпионат мира в Дании. Пока даже не ясно, насколько он успеет сформировать четкий рисунок игры в Швеции. Времени все-таки у него немного было после назначения.

На этапе в Чехии, честно говоря, игры у сборной России не было. Была самоотдача, в желании биться хоккеистов не упрекнешь. Но по содержанию игры пока есть большие вопросы", — цитирует Кожевникова газета "Известия"

По руководством Воробьева российская команда потерпела три поражения в трех матчах на чешском этапе Евротура.

Сборная России 26 апреля встретится с командой Финляндии, а 28 и 29 апреля — с соперниками из Швеции и Чехии соответственно.