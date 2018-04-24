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Хоккеисты Панарин и Бобровский поедут на ЧМ-2018
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Хоккеисты Панарин и Бобровский поедут на ЧМ-2018 

News.ru 1 час назад
Тренеры сборной России вызвали хоккеистов «Коламбуса» Артемия Панарина и Сергея Бобровского для подготовки к чемпионату мира.
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