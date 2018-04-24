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Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира-2018
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Врачи запретили Артемию Панарину ехать на чемпионат мира-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не сумеет помочь сборной России на чемпионате мира-2018, сообщил агент игрока Дэн Мильштейн. Врачи запретили форварду выступать из-за его травмы колена.
«Врачи пока запретили Артемию ехать на чемпионат мира. У него травма колена», сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
«Коламбус» выбыл из плей-офф, уступив «Вашингтону» (2-4). В шести матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков, однако в трёх последних играх не отметился ни одним результативным баллом, заработав «-6» по показателю полезности.
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