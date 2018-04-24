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Мэтт Калверт: «Коламбус» часто позволял «Вашингтону» играть через Овечкина
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Мэтт Калверт: «Коламбус» часто позволял «Вашингтону» играть через Овечкина 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Коламбуса» Мэтт Калверт высказался о результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в серии команд в первом раунде плей-офф НХЛ.
«Нельзя допускать, чтобы шайба доходила до Овечкина, — приводит слова Калверта официальный сайт НХЛ. — Но мы часто позволяли им играть на него, нам пришлось дорого заплатить за это».
В понедельник 32-летний Овечкин сделал дубль в шестом матче серии (6:3), по итогам которого «Вашингтон» оформил выход во второй раунд.
Всего в шести матчах с «Коламбусом» на счету российского нападающего 8 (5+3) очков при показателе полезности «–1».
Во втором раунде «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом».
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