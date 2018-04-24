Мэтт Калверт: «Коламбус» часто позволял «Вашингтону» играть через Овечкина

«Нельзя допускать, чтобы шайба доходила до Овечкина, — приводит слова Калверта официальный сайт НХЛ. — Но мы часто позволяли им играть на него, нам пришлось дорого заплатить за это».

В понедельник 32-летний Овечкин сделал дубль в шестом матче серии (6:3), по итогам которого «Вашингтон» оформил выход во второй раунд.

Всего в шести матчах с «Коламбусом» на счету российского нападающего 8 (5+3) очков при показателе полезности «–1».

Во втором раунде «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом».