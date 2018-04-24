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ХК «Лада» определится с главным тренером до 1 мая
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ХК «Лада» определится с главным тренером до 1 мая 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Тольяттинская «Лада» назначит главного тренера команды до 1 мая. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области, вице-президент «Лады» Дмитрий Шляхтин.
В марте совет директоров Континентальной лиги (КХЛ) принял решение не включать «Ладу» в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка. Позднее стало известно, что «Лада» будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).
"Назначим главного тренера до 1 мая, — сообщил Шляхтин. — Сейчас идет процесс переговоров — это вопрос диалога, надо решать все по концепции".
Ранее СМИ сообщали, что команду может возглавить Анатолий Емелин. «Интерес к Емелину у нас присутствует, но есть и другие кандидатуры», — отметил Шляхтин.
Емелин был одним из тренеров «Лады» с 1996 по 2006 год, а с 2006 по 2007 год возглавлял команду. Также в качестве главного тренера он работал с хабаровским «Амуром», новокузнецким «Металлургом» екатеринбургским «Автомобилистом», уфимским «Салаватом Юлаевым». В прошедшим сезоне Емелин возглавлял ханты-мансийскую «Югру», которая также была исключена из КХЛ.
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