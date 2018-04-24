Александр Семак: победа «Агидели» в ЖХЛ поможет Уфе получить право проведения женского ЧМ

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Анна Гришанова/. Победа «Агидели» в чемпионате России поможет Уфе получить право проведения чемпионата мира по хоккею среди женщин в 2021 или 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал спортивный директор клуба Александр Семак

"У нас намечается женский чемпионат мира, пока точно неизвестно, но мы планируем подать заявку на 2021 или 2023 год, — сказал Семак. — Рене Фазель (глава Международной федерации хоккея — прим. ТАСС) обсуждал это с руководством республики во время приезда на матч звезд в прошлом году, думаю, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна одобрить нашу заявку. Думаю, что победа «Агидели» даст толчок к получению Уфой права проведения чемпионата мира".

В понедельник «Агидель» впервые завоевала золотые медали чемпионата России, обыграв в финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) восьмикратных чемпионов страны «Торнадо» из Дмитрова со счетом 3-0 (2:0, 3:2 и 4:1).

Во время своего визита в Уфу на Неделю звезд хоккея в январе 2017 года, президент IIHF Фазель заявил о том, что столица Республики Башкортостан имеет хорошие шансы принять чемпионат мира среди женщин. Россия ни разу не принимала чемпионаты мира по хоккею среди женщин.

Уфа принимала молодежный чемпионат мира по хоккею 2013 года, Кубок мира среди молодежных клубных команд 2015 года, а также Неделю звезд хоккея Континентальной хоккейной лиги 2017 года.