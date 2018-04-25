Хоккеисты из России и Словакии устроили массовую драку

Настоящее ледовое побоище устроили хоккеисты и тренеры юношеских команд (игроки 2002 года рождения) из России и Словакии на турнире «Кубок Победы» в Могилеве (Белоруссия). «Банска-Быстрица» вела у «Руси» со счетом 2:1, когда на скамейке запасных началась драка между людьми в гражданской форме (предположительно, членами тренерского штаба). Вскоре к ним присоединились и хоккеисты, которые использовали не только кулаки, но и клюшки. В результате судьи были вынуждены увести команды в раздевалки, а матч доигран не был.