Дацюк и Гусев не включены в состав сборной России на Шведские игры

Состав сборной России по хоккею на Шведские игры 2018

Кажется, у Ильи Воробьёва есть проблемы с комплектованием национальной команды.

Защита: помощи из НХЛ не жди Никаких громких сенсаций нет. К составу сборной России просто присоединились здоровые финалисты Кубка Гагарина. И если по кандидатуре Никиты Нестерова вопросов нет, то непонятно, почему получил вызов Алексей Марченко, который и в ЦСКА не блистал, и на Олимпиаде был в запасе. Его не сразу позвали в национальную команду (не с финальной сиреной пятого матча, как остальных). Просто с энхаэловцами, вылетевшими из Кубка Стэнли, возникли проблемы — Проворова и Задорова беспокоят травмы. У обладателя Кубка Гагарина Яруллина есть серьёзные повреждения, поэтому не ясно, почему его фамилия вообще фигурирует в списках ФХР. Настораживает, что в Швецию не едут Василий Токранов , Альберт Яруллин, Михаил Науменков Богдан Киселевич . Они останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе. Значит, со здоровьем у них не всё в порядке. На чемпионате мира нужен будет Киселевич, остальные не сильнее тех, кто едет на этап Евротура. Игроки СКА Береглазов и Трямкин выступили на Чешских играх нормально, но вспомните, что соперники привезли слабые составы. В Дании с такой защитой придётся несладко.

Сергей Андронов, Остаются в Новогорске нападающие Иван Телегин Валерий Ничушкин , Никита Гусев и Павел Дацюк . О том, что у Павла есть некоторые проблемы, было известно давно. Нашему центру нужно готовиться к ЧМ, проверять его точно не надо. Партнёров ему уже подобрали, правда, тут есть одно «но». Гусев тоже не едет в Швецию, он, кстати, пропустил последний матч с чехами. Неужто травма у Никиты? Ничушкин неважно выглядел в финале Кубка Гагарина. А Сергей Андронов — это альтернатива Илье Каблукову. Два центрфорварда для четвёртого звена вести в Данию особого смысла нет. Максим Шалунов в сборной раньше звёзд с неба не хватал и должен зацепиться за шанс, предоставленный Ильёй Воробьёвым. Кириллу Капризову нужно набирать форму и забыть выступление за ЦСКА (в сборной автор золотого олимпийского гола играет гораздо продуктивнее).

Тренерский штаб понимает, что у сборной беда с центральными нападающими, поэтому вызов получил и Владимир Ткачёв, который точно не может занести себе в актив этот сезон в «Ак Барсе». Станислав Галиев, напротив, зажигал в плей-офф, что будет в национальной команде — большой вопрос. Надеемся, что силы у него ещё остались. На предыдущем этапе Евротура не убедили Бучневич, Мамин и Сошников. Воспользуются ли ребята вторым шансом? Нападающих (вместе с теми, кто остаётся в Москве) — 21. Воробьёв явно решил вызвать как можно больше хоккеистов, чтобы потом сделать окончательный выбор. Тем более что из Америки особого усиления не предвидится. Утром появилась информация, что у Панарина травма колена. Радулов и Наместников ранее отказались ехать на ЧМ, хотя в ФХР и не подтверждают эту информацию. Тут появляется ещё один вопрос — а будет ли тренерский штаб оставлять места для тех, кто по ходу турнира может приехать в Данию, как было в прошлом году? В уме мы держим трио Овечкин, Кузнецов, Орлов.

Вратари: всё зависит от решения Бобровского

Ситуация с голкиперами непонятна. Очерчен круг претендентов на поездку в Данию: Игорь Шестёркин, Василий Кошечкин, Илья Сорокин . Динамовец Иван Бочаров скорее не рассматривается как реальный кандидат и просто ездит со сборной набираться опыта. Есть и Сергей Бобровский, который завершил сезон с «Коламбусом» и вроде бы ещё не жаловался на здоровье. Если обладатель «Везины» согласится поехать на чемпионат мира, то отцепят, скорее всего, Кошечкина. Наличие 35-летнего вратаря на скамейке запасных не имеет особого смысла. На подстраховке будет молодёжь. В первую очередь Игорь Шестёркин, который отлично смотрелся на Чешских играх, несмотря на поражения сборной России.

Но без Бобровского тренер вратарей Рашит Давыдов скорей всего сделает ставку на опытного Кошечкина. А вот с Ильёй Сорокиным ситуация не ясна (он готовится в Москве). В первых раундах плей-офф «армеец» выглядел просто великолепно, но потом сбавил обороты.

Кто поехал домой