МХК «Спартак» продлил контракты с нынешним тренерским штабом команды

МОСКВА, 24 апреля. / ТАСС /. Руководство московского хоккейного клуба «Спартак» приняло решение продлить контракты с тренерским штабом молодежной команды клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».

Главным тренером молодежной команды красно-белых является Владимир Тюриков , его ассистенты — Александр Филиппов , тренер вратарей Сергей Голошумов и тренер по физподготовке Трофим Великий. Специалисты будут работать в команде в следующем сезоне.

"Спартак" в нынешнем сезоне занял третье место в турнирной таблице Западной конференции Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В первом раунде плей-офф турнира «Спартак» обыграл череповецкий «Алмаз», а в четвертьфинале проиграл санкт-петербургскому СКА-1946.