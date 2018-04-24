МХК «Спартак» продлил контракты с нынешним тренерским штабом команды 

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Руководство московского хоккейного клуба «Спартак» приняло решение продлить контракты с тренерским штабом молодежной команды клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «Спартака».
Главным тренером молодежной команды красно-белых является Владимир Тюриков, его ассистенты — Александр Филиппов, тренер вратарей Сергей Голошумов и тренер по физподготовке Трофим Великий. Специалисты будут работать в команде в следующем сезоне.
"Спартак" в нынешнем сезоне занял третье место в турнирной таблице Западной конференции Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В первом раунде плей-офф турнира «Спартак» обыграл череповецкий «Алмаз», а в четвертьфинале проиграл санкт-петербургскому СКА-1946.