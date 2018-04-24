Хоккеистам тольяттинской «Лады» задолжали зарплату за два месяца

Игроки хоккейного клуба «Лада» столкнулись с финансовыми трудностями. Об этом сообщили представители Министерства спорта Самарской области.

— Спортсмены не получили зарплату за два последних месяца — март и апрель, — рассказали в областном ведомстве. — Нет никаких сомнений, что долги погасят в ближайшее время. Представители клуба связались с Министерством спорта , чтобы решить этот вопрос.

Тем временем руководители «Лады» отправили заявку для участия клуба в Высшей хоккейной лиге. Также в ближайшее время станут известны имена нового главного тренера и спортивного директора команды. По словам представителей Минспорта, с ними уже есть устные договоренности, но имена пока не разглашаются.

— Новый тренерский штаб пересмотрит и состав игроков. К сожалению, с некоторыми придется расстаться, так как по условиям контракта они планируют играть только в КХЛ, — пояснили в Минспорте.

В начале апреля «Лада» получила нового руководителя. Исполняющим обязанности генерального директора назначили бывшего гендиректора ЦСК ВВС Виктора Резникова