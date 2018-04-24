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Хоккеист Наместников восстановится от травмы через две-три недели
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Хоккеист Наместников восстановится от травмы через две-три недели 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников полностью восстановится от травмы через две-три недели. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Наместников получил вызов в сборную от Федерации хоккея России (ФХР) для подготовки к чемпионату мира, но остался залечивать травму в расположении клуба. Мировое первенство в Дании пройдет с 4 по 20 мая.
"Врачи два дня назад сказали, что до восстановления надо где-то две-три недели, — сообщил Мильштейн. — К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего он не едет".
Соглашение 25-летнего Наместникова с «Рейнджерс» истекает этим летом. «То, что у него нет контракта на следующий сезон — не самое главное, у нас есть страховки. Он очень хотел приехать в сборную, и мы нашли страховую компанию, которая застраховала бы его будущий контракт. Здесь игрок скорее всего не сыграет только из-за травмы», — пояснил агент хоккеиста.
В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Наместников провел 81 матч за «Тампу» и «Рейнджерс», набрав 48 очков (22 шайбы + 26 передач).
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