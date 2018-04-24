Наместников может не выступить на ЧМ

Агент Российского клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислава Наместникова Дэн Мильштейн рассказал о шансах спортсмена на выступление на чемпионате мира — 2018. Слова специалиста передает ТАСС.
"Врачи два дня назад сказали, что до восстановления надо где-то две-три недели.
К сожалению, процесс затягивается. На данный момент шанс сыграть на чемпионате мира мизерный, скорее всего он не едет", — сказал Мильштейн.
Ранее министр спорта России Павел Колобов рассказал о шансах сборной России на предстоящем чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании.