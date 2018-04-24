Сборная Чехии заявила шесть энхаэловцев на «Шведские игры» 

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач определился с составом команды на заключительный этап Евротура — «Шведские игры».
Сборная Чехии:
вратари: Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Доминик Фурх («Авангард», КХЛ), Давид Риттих («Калгари», НХЛ);
защитники: Якуб Галвас («Оломоуц»), Давид Скленичка, Михал Моравчик (оба — «Пльзень»), Марек Хрбас, Лукаш Клок (оба — «Витковице»), Томаш Павелка («Спарта»), Мартин Планек, Филип Павлик (оба — «Градец Кралове»), Михал Йордан («Амур», КХЛ), Адам Полашек («Сочи», КХЛ), Войтех Мозик («Витязь», КХЛ), Ондржей Витасек («Югра», КХЛ);
форварды: Роман Червенка («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Андрей Нестрашил, Робин Ганзл (оба — «Нефтехимик», КХЛ), Радек Факса («Даллас», НХЛ), Доминик Кубалик («Амбри-Пиотта», Швейцария), Дмитрий Яшкин («Сент-Луис», НХЛ), Адам Мусил («Сан-Антонио», АХЛ), Михал Ржепик («Спарта»), Матей Странски («Северсталь», КХЛ), Мартин Фрк («Детройт», НХЛ), Роман Горак («Витязь», КХЛ), Филип Хитил («Рейнджерс», НХЛ), Филип Хлапик («Оттава», НХЛ), Филип Задина («Галифакс», QMJHL), Роберт Коусал («Давос», Швейцария), Давид Штястны («Злин»), Давид Томашек, Мартин Каут (оба — «Пардубице»), Давид Каше («Мора», Швеция).
Напомним, сборная Чехии сыграет со Швецией (26 апреля, Седертелье), Финляндией (28 апреля, Седертелье), Россией (29 апреля, Стокгольм).