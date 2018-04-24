У сборной впервые за много лет появились проблемы

У сборной есть проблемы с составом перед Чемпионатом мира. Впервые за много лет

Во вторник тренерский штаб сборной России объявил состав на Шведские игры. "СЭ" анализирует выбор Ильи Воробьева и объясняет, почему ближайший чемпионат мира может стать для нашей команды одним из самых тяжелых в последнее время.

Состав сборной России на Шведские игры — четверый этап Евротура:

Больше 40 кандидатов

Первое впечатление от последних известий, приходящих из сборной, однозначное — штаб сборной поддался легкой панике. Вызов сразу полутора десятков участников финальной серии Кубка Гагарина вдобавок к уже имеющимся игроками свидетельствует о зародившейся неуверенности в головах тренеров.

По нормальной логике к последнему этапу Евротура надо определиться с составом процентов на 90 и производить косметические изменения в зависимости от доступности игроков, вылетевших из плей-офф НХЛ. На данный момент ситуация складывается необычная, поскольку 28 человек отправляются в Хельсинки Стокгольм , еще десять — останутся в Новогорске.

Из "Коламбуса" могут подъехать Сергей Бобровский Артемием Панариным , из "Колорадо" — Никита Задоров . Через пару дней в теории освободиться и защитник "Торонто" Никита Зайцев . Потенциально более 40 кандидатов! Тренеров можно понять только по одной причине — слишком многие хоккеисты разочаровали в прошлых матчах. Причем, видимо, настолько, что на Шведские игры поедет несколько представителей "Ак Барса" и ЦСКА. Их физическое состояние после финала не может быть хорошим по умолчанию. В плей-офф потрачена масса сил и эмоций. Однако другого выхода Илья Воробьева, похоже, не нашел.

⚡Штаб сборной ждет подкрепление из-за океана: форвард Артемий Панарин и вратарь Сергей Бобровский вызваны в национальную команду#КраснаяМашина— Хоккей России (@russiahockey) 24 апреля 2018 г.

Вратари и защитники

Главной удачей для нашей команды может стать приезд Бобровского. Тогда за вратарскую линию не придется переживать. По нашей информации, с голкипером "Коламбуса" контактировали еще по ходу сезона, дав понять, что в готовы рассчитывать на него как на первого номера в Дании . Вратарь, пропустивший прошлый чемпионат мира, дал предварительное согласие. Видимых проблем со здоровьем у него по серии с "Вашингтоном" заметно не было.

Но никто на данный момент не знает, как обстоит ситуация на самом деле. В этой связи на заключительный этап Евротура поедет Василий Кошечкин. Он рассматривается исключительно как кандидат на пост первого номера. В случае если Бобровский все-таки доедет до чемпионата мира, то голкипер "Магнитки" почти наверняка поедет домой. Илья Сорокин с Игорем Шестеркиным попадут в заявку на турнир в качестве запасных.

В обороне ясности куда меньше. Иван Проворов травмирован, появление Задорова из-за проблем с плечом под вопросом, Зайцев может пробиться во второй раунд. Явного лидера в этой линии не наблюдается. Однако, вспоминая прошлый чемпионат мира, когда здорово проявила себя первая пара, составленная из Владислава Гаврикова и Богдана Киселевича, это не самое страшное. К защите сборной даже в оптимальном виде всегда есть масса претензий. Сколотить более-менее адекватную оборону из игроков, имеющих опыт НХЛ, победы на Олимпиаде и участия в прошлых чемпионатах мира, вполне реально.

Публикация от Хоккей России (@russiahockey) 22 Апр 2018 в 8:32 PDT

Нападающие

Во все времена надежды российской сборной были связаны с атакой. Однако сейчас ситуация напоминает скорее начало двадцать первого века, когда приходилось брать командной работой, а не высочайшим мастерством отдельных форвардов.

У Артемия Панарина повреждение колена, Илья Ковальчук без контракта, Александр Радулов , кажется, просто не хочет ехать. Павел Дацюк при всем к нему уважении уже не суперзвезда, хотя определенную пользу принести способен. Нападающими с приставкой "топ" можно с натяжкой назвать только Евгения Дадонова и Никиту Гусева. Маловато будет!

Времени для того, чтобы вернуть к жизни Кирилла Капризова, зачахшего в плей-офф в ЦСКА, почти не осталось. Но шанс сыграть в первой тройке с Гусевым и Дацюком у него точно есть — о ярких моментах Олимпиадах забыть тяжело. А вот дальше все довольно печально. Центральная линия, и без того не слишком богатая на таланты мирового масштаба, выглядит совсем сиротливо. Ветеран Дацюк, оставшийся без золотого Пхенчхана Владимир Ткачев, работяги Сергей Андронов и Илья Каблуков, переболевший свинкой и растерявший форму Максим Шалунов, новички Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев. Можно в центре сыграть Михаил Григоренко, но на краю он действует куда интереснее и полезнее.

На этом фоне игнорирование Вадима Шипачева вызывает как минимум недоумение. С Дадоновым во втором звене он мог составить готовую связку, к которой легко найти третьего. А если все-таки приедет Панарин, то было бы сочетание с претензиями на звание лучшего на чемпионате мира!

Приходится сожалеть даже об отсутствии Артема Анисимова Владислава Наместникова . Их сложно назвать звездами, но каждый из них сделал бы нынешнюю сборную сильнее. В руках тренерского штаба оказался конструктор с набором деталей, не всегда идеально подходящих друг другу. Именно сейчас, когда не приходится рассчитывать на превосходство в подборе игроков по сравнению с другими претендентами на медали, роль Воробьева кажется ключевой. Без интересных тренерских решений сборная рискует остаться без медалей. Как к этому отнесутся на самом верху и как отреагируют простые болельщики, предсказать несложно.

Звонок другу

Остается, как в популярной телевизионной передаче, "звонок другу" за океан. Но даже в том случае, если "Тампа" или "Вашингтон" в следующем раунде рассыплются и завершат свой сезон за четыре-пять матчей, то Кучеров, Овечкин, Орлов и Кузнецов с корабля на бал прибудут уже не к старту турнира. Причем наверняка в эмоционально выхолощенном состоянии, даже если у них все окажется более-менее в порядке со здоровьем.

Все они в сложившейся ситуации очень пригодятся, но выстраивать игру вокруг них просто не будет времени. Тренеров ждет испытание, с которым сборная не сталкивалась больше десятка лет. Минимум собственных звезд, уставшие кандидаты из двух клубов-финалистов, мощные конкуренты и обязательная задача привезти из Дании медаль. Тут бы самому панике не поддаться. ​