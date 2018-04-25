Тольяттинская «Лада» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ

Хоккейный клуб «Лада» предоставил в офис Федерации хоккея России пакет документов для участия в Чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.

После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия Регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске «Лады» к участию в чемпионате.

Напомним, в марте клуб «Лада» исключили из Континентальной Хоккейной Лиги, хотя в итоговой турнирной таблице тольяттинские хоккеисты располагались на третьем месте с конца.