Ещё
Тольяттинская «Лада» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тольяттинская «Лада» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ 

АиФ-Самара 16 минут назад
Фото: АиФ-Самара
Хоккейный клуб «Лада» предоставил в офис Федерации хоккея России пакет документов для участия в Чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2018/19, сообщает официальный сайт клуба.
После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия Регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске «Лады» к участию в чемпионате.
Напомним, в марте клуб «Лада» исключили из Континентальной Хоккейной Лиги, хотя в итоговой турнирной таблице тольяттинские хоккеисты располагались на третьем месте с конца.
АиФ-Самара: последние новости
Российская велогонщица погибла в ДТП Горнолыжница Овчинникова госпитализирована после тестовых соревнований красноярской Универсиады «Ливерпуль» забил «Роме» пять мячей в полуфинале Лиги чемпионов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кошмарный сон спустя 15 лет7
WADA вновь усомнилось в «чистоте» россиян15
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-201822
Панарину запретили ехать на ЧМ1
Липницкая удивила откровенным фото7
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение