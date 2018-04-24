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10 россиян, которых зовут в НХЛ. Уезжать или остаться?
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10 российских хоккеистов, которых зовут в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: khl.ru
Закрепиться в лучшей лиге мира удастся далеко не каждому.
Сразу несколько российских хоккеистов намерены попробовать себя в НХЛ. Некоторые уже всё для себя решили, а кто-то по-прежнему находится в серьёзных раздумьях.

в. Эмиль Гарипов («Ак Барс»), 26 лет

Вероятность отъезда: 60%
Голкипер Эмиль Гарипов добился цели, к которой давно шёл — завоевал кубок Гагарина. Теперь вратарь не прочь попробовать свои силы в НХЛ. По нашей информации, в услугах Гарипова проявляют заинтересованность три американских клуба и один — канадский. Основной вариант — «Айлендерс». Именно поэтому Эмиль не торопится подписывать нового соглашения с «барсами». Велика вероятность, что воспитанник казанского хоккея переберётся за океан.

з. Игорь Ожиганов (ЦСКА), 25 лет

Вероятность отъезда: 80%
Игрок «армейской» обороны недоволен своим нынешним положением в команде. Ожиганов зачастую не попадал в состав ЦСКА, а на плей-офф его ставили только тогда, когда из-за болезни встречи пропускал канадец Мэт Робинсон. С Ожигановым лично общался главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок. Удастся ли Игорю закрепится в «Мэйпл Лифс», как это сделал другой бывший «армеец» Никита Зайцев? Попробовать в любом случае стоит.

з. Богдан Киселевич (ЦСКА), 28 лет

Вероятность отъезда: 40%
У Киселевича всё гораздо лучше с игровым временем, но Богдана вряд ли устраивает его нынешняя зарплата в ЦСКА. Он получает в разы ниже, нежели вернувшиеся из-за океана Алексей Марченко и Никита Нестеров. А ведь Киселевич — защитник первой пары и ведущий игрок сборной России. У него есть несколько предложений из-за океана, которые Богдан точно рассмотрит. Но всё-таки вероятность того, что хоккеист останется в России, больше. В основном из-за семейных причин.
khl.ru

н. Валерий Ничушкин (ЦСКА), 23 года

Вероятность отъезда: 90%
Практически нет сомнений в том, что Ничушкин вернётся в «Даллас». Генменеджер «звёзд» Джим Нилл несколько раз заявлял в прессе, что заинтересован в возращении габаритного форварда в Техас. Сейчас за «Даллас» играет ещё один россиянин — Александр Радулов, поэтому Валерий будет увереннее чувствовать себя в коллективе. Ничушкин набрался опыта в КХЛ, так что снова попробовать себя в Северной Америке является серьёзной мотивацией для него. Вероятность, что Ничушкин подпишет новый контракт с ЦСКА, крайне мала.

з. Егор Яковлев (СКА), 26 лет

Вероятность отъезда: 80%
Всерьёз намерен уехать за океан защитник СКА Егор Яковлев. Напомним, что хоккеист переехал в Санкт-Петербург из Ярославля, выиграл с «армейцами» кубок Гагарина, стал олимпийским чемпионом в составе сборной. Непокорённые вершины ещё остались и НХЛ — одна из них. После официального окончания контракта со СКА Егор заинтересован в подписании соглашения с «Нью-Джерси». Именно в этом клубе он намерен продолжить карьеру.
з. Вячеслав Войнов (СКА), 28 лет 
Вероятность отъезда: 90%
Ещё один игрок обороны СКА — Вячеслав Войнов — проходит слушания в НХЛ. В Санкт-Петербурге Войнова точно не будет, главное для него — получить юридическую возможность вновь трудоустроиться в Северной Америке. Сам хоккеист горит желанием переехать обратно, хотя два кубка Стэнли, выигранных с «Лос-Анджелесом», в его коллекции уже есть. Но почему бы не замахнуться на третий?

н. Егор Коршков («Локомотив»), 21 год

Вероятность отъезда: 50%
Талантливый нападающий ярославцев заявил, что всерьёз обдумает решение относительно своего будущего, после чего объявит о нём журналистам. Коршков, задрафтованный «Торонто», имеет предложение от «кленовых листьев» для подписания контракта новичка. Форварду нужно разобраться в себе и понять, готов ли он к новому вызову или же надо ещё хотя бы год поиграть в КХЛ, чтобы окрепнуть и набраться больше мастерства.

з. Илья Любушкин («Локомотив»), 24 года

Вероятность отъезда: 80%
Ещё один игрок «Локомотива» в ближайшее время должен заключить контракт с «Аризоной», так как в Ярославле защитник перестал прогрессировать. Любушкин хочет вырасти в защитника топ-уровня, а в России он постоянно пролетает мимо крупнейших турниров. К примеру, его так и не взяли на Олимпиаду. Что ж, сейчас наступил тот самый возраст, когда стоит попробовать себя в НХЛ. Илья для себя уже почти всё решил. «Локомотив» же потеряет классного игрока.

в. Илья Самсонов («Вашингтон»), 21 год

Вероятность отъезда: 100%
В «Металлурге» предлагали Самсонову новый контракт, но он его так и не подписал. Терять ещё несколько лет и сидеть за спиной у Василия Кошечкина молодой голкипер не хочет. Агент Самсонова Игорь Ларионов заявил, что его клиент точно перебирается за океан, где будет пробиваться в состав «Вашингтона». Но без школы АХЛ обойтись не удастся. По всей видимости, Самсонов готов ко всем испытаниям, раз принял столь ответственное решение.

н. Илья Ковальчук (СКА), 35 лет

Вероятность отъезда: 100%
Форвард СКА Илья Ковальчук сразу после проигранной серии ЦСКА сделал официальное заявление, что возвращается в НХЛ. В коллекции звёздного нападающего нет кубка Стэнли, но если Ковальчук и правда собрался подписывать контракт с «Рейнджерс», то вряд ли завоюет трофей в ближайшее время, так как у клуба из Нью-Йорка идёт серьёзная перестройка состава. Бывшему капитану «Атланты» стоило бы замахнуться на команду посерьёзнее, с большими амбициями.
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