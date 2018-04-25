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Эксперт: сборная России независима от игроков из НХЛ
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Эксперт: сборная России независима от игроков из НХЛ 

Газета.Ru 45 минут назад
Бывший нападающий сборной России по хоккею Сергей Гомоляко поделился своим мнением о составе национальной команды на шведском этапе Еврохоккейтура. По его мнению, отсутствие в расположении сборной некоторых российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, не скажется на состоянии команды.
"Наша сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ. Но Александр Радулов, Артемий Панарин и Иван Проворов — это большая потеря. Они бы сильно нам помогли на чемпионате мира", — цитирует Гомоляко "Чемпионат.com".
Ранее сообщалось, что врачи «Коламбус Блю Джекетс» отказываются отпускать Панарина в сборную России.
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