Гомоляко: сборная доказала на Олимпиаде, что она независима от игроков из НХЛ

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал состав сборной России на шведский этап Евротура.

«Хотелось бы, чтобы Галиев выглядел в составе сборной не хуже, чем в плей-офф, забивал голы. Нам нужны бомбардиры, потому что на Чешских играх мы забили всего три гола. Хотелось бы, чтобы в Швеции мы отличались гораздо чаще. Для этого Галиева и призвали.