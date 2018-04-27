Защитник «Коламбуса» Нутиваара сыграет за сборную Финляндии

Защитник «Коламбуса» Маркус Нутиваара сыграет за сборную Финляндии на чемпионате мира в Дании.

23-летний игрок обороны провел второй сезон в НХЛ и набрал 23 (7+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата, а также сыграл во всех шести матча серии первого раунда плей-офф с «Вашингтоном» (2-4).

Ранее Нутиваара выступал за сборную Финляндии только на одном этапе Евротура в сезоне 2015/2016.

На групповом этапе сборная Финляндия сыграет в группе B с Южной Кореей (5 мая), Латвией (6 мая), Норвегией (8 мая), Данией (9 мая), Канадой (12 мая), Германией (13 мая) и США (15 мая).