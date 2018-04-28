Ещё
Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: ФХР
Олимпийская сборная России одержала победу над командой Австрии (4:3 ОТ) в заключительном матче Кубка АЛРОСА.
Отметим, что россияне вели по ходу игры 3:0 и победили только в овертайме.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Виталий Кравцов, Артём Гареев, Игорь Исаев и Михаил Мальцев.
Австрийцы ответили точными бросками Брайана Леблера, Мануэля Ганаля и Александера Цияна.
Подопечные Олега Браташа победили во всех трех играх турнира (3:2 с Белоруссией и 3:1 с Норвегией) и стали его победителями.
LiveSport.Ru: последние новости
Макдэвид, Холл и Маккиннон — номинанты на приз самому выдающемуся игроку сезона Кошечкин будет основным вратарем сборной России на ЧМ Чехия обыграла Канаду в заключительном четвертьфинале ЮЧМ
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Шведы разгромили россиян89
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение