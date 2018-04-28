Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА

Олимпийская сборная России одержала победу над командой Австрии (4:3 ОТ) в заключительном матче Кубка АЛРОСА

Отметим, что россияне вели по ходу игры 3:0 и победили только в овертайме.