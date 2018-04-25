Сергей Бобровский: Не соглашусь с человеком, который скажет, что мне нужен психолог

«Я не могу контролировать вещи, происходящие вокруг меня. Я отвечаю только за себя. Знаете, после этого сезона я полностью не соглашусь с человеком, который скажет, что мне нужен психолог.

Думаю, что на протяжении всего сезона я играл сильно. Был хорош и в плей-офф. Конечно, я мог сыграть еще лучше. Но я сделал все, что мог. Я усердно работал и сражался. Думаю, что я давал команде шанс рассчитывать на успех в каждом матче», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Коламбус» завершил борьбу за кубок Стэнли, уступив «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:6). Счет серии — 2-4.