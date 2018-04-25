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Сергей Бобровский: Не соглашусь с человеком, который скажет, что мне нужен психолог
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Сергей Бобровский: Не соглашусь с человеком, который скажет, что мне нужен психолог 

Советский спорт 54 минуты назад
«Я не могу контролировать вещи, происходящие вокруг меня. Я отвечаю только за себя. Знаете, после этого сезона я полностью не соглашусь с человеком, который скажет, что мне нужен психолог.
Думаю, что на протяжении всего сезона я играл сильно. Был хорош и в плей-офф. Конечно, я мог сыграть еще лучше. Но я сделал все, что мог. Я усердно работал и сражался. Думаю, что я давал команде шанс рассчитывать на успех в каждом матче», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Коламбус» завершил борьбу за кубок Стэнли, уступив «Вашингтону» в шестом матче серии первого раунда плей-офф (3:6). Счет серии — 2-4.
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