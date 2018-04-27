Агент: Елесин интересен клубам НХЛ, но прежде всего мы говорим с «Локомотивом» 

Агент защитника ярославского «Локомотива» и сборной России Александра Елесина Дмитрий Заикин прокомментировал появившуюся информацию о договорённости игрока с одним из клубов НХЛ «Предметный интерес к Александру есть от нескольких клубов НХЛ, но прежде всего мы находимся в диалоге с руководством «Локомотива». На данный момент игрок находится в расположении олимпийской сборной России, которая принимает участие в Кубке АЛРОСА и у него действует ещё один год контракта с клубом», — сказал Заикин.
Вчера, 26 апреля, североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман рассказал об интересе клубов НХЛ к защитнику «Локомотива».