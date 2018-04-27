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Защитник «Локомотива» Елесин может продолжить карьеру в НХЛ
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Защитник «Локомотива» Елесин может продолжить карьеру в НХЛ 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник ярославского «Локомотива» Александр Елесин может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.
По информации журналиста портала Sportsnet Эллиота Фридмана, конкретной команды не сообщается.
"Не могу назвать команду, однако Елесин сейчас имеет несколько предложений от клубов НХЛ, с кем-то у него уже есть предварительная договоренность", — сказал Фридман.
Он отметил, что защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич имеет предложения от нескольких клубов НХЛ, а «Аризона» заинтересована в приобретении защитника «Локомотива» Ильи Любушкина.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 22-летний Елесин провел 32 матча, в которых набрал восемь очков за результативность (четыре шайбы+четыре передачи) при показателе полезности "+6" и 48 минутах штрафного времени. В матчах Кубка Гагарина защитник в девяти матчах забросил одну шайбу.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» подписала контракт с вратарем «Оттавы» Дэнни Тэйлором.
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