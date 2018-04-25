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Барри Тротц: «Игра Овечкина обрастает новыми слоями, он прибавил во многом»
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Барри Тротц: «Игра Овечкина обрастает новыми слоями, он прибавил во многом» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц перед серией 1/4 финала Кубка Стэнли против «Питтсбурга» отметил, что российский форвард команды Александр Овечкин прибавил во многих компонентах игры. 32-летний россиянин в текущем сезоне в плей-офф набрал 8 (5+3) очков в 6 матчах.
— Овечкин — большой, сильный парень, который забивает много голов, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Тротца. — Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями.
В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали… Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен.
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