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Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин прибавил во многих компонентах игры
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Главный тренер «Вашингтона»: Овечкин прибавил во многих компонентах игры 

Газета.Ru 31 минуту назад
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц оценил игру нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Овечкин — большой, сильный парень, который забивает много голов. Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями.
В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали… Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен", — цитирует Тротца официальный рускоязычный сайт НХЛ.
"Вашингтон" Овечкина во втором раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Питтсбург Пингвинз».
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