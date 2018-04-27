На юниорском ЧМ по хоккею установлен рекорд посещаемости

На юниорском чемпионате мира по хоккею в России установлен рекорд посещаемости

На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проводится в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира, передает "Советский спорт"

По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФКР), встречи группового этапа и четвертьфиналом соревнования посетили в общей сумме 128 703 зрителя.

Таким образом, рекорд посещаемости турнира, установленный на чемпионате мира 2010 года в Белоруссии, побит. Тогда матчи соревнования посетили чуть более 115 тысяч зрителей.

Ранее сообщалось, что Федерация американского хоккея приняла извинения от организаторов юниорского чемпионата мира в России за инцидент с гимном страны.