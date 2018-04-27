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На юниорском ЧМ по хоккею установлен рекорд посещаемости
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На юниорском чемпионате мира по хоккею в России установлен рекорд посещаемости 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
На юниорском чемпионате мира по хоккею, который проводится в Челябинске и Магнитогорске, установлен рекорд посещаемости за всю историю турнира, передает "Советский спорт".
По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФКР), встречи группового этапа и четвертьфиналом соревнования посетили в общей сумме 128 703 зрителя.
Таким образом, рекорд посещаемости турнира, установленный на чемпионате мира 2010 года в Белоруссии, побит. Тогда матчи соревнования посетили чуть более 115 тысяч зрителей.
Ранее сообщалось, что Федерация американского хоккея приняла извинения от организаторов юниорского чемпионата мира в России за инцидент с гимном страны.
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