Илья Коновалов: «Хочу закрепиться в КХЛ в следующем сезоне»

Голкипер «Локо» Илья Коновалов заявил, что хочет закрепиться в КХЛ в следующем сезоне. Вратарь добавил, что его награда самого ценного игрока плей-офф Кубка Харламова ушла на второй план по сравнению с победой.

— Награда самому ценному игроку — это хорошее дополнение к сезону, но оно только на втором месте, — цитрует «Р-Спорт» Коновалова. — Сезон выдался очень сложным как для всей команды, так и для меня в частности. Тяжело было играть и в МХЛ, и в КХЛ. Ощущения от игры в КХЛ потрясающие, это еще одна ступенька наверх, следующая задача — закрепиться в составе в следующем сезоне.

Напомним, «Локо» обыграл «СКА-1946» в финале МХЛ со счетом 7:3, обеспечив при этом победу в серии — 4-2. Ярославский клуб второй раз становится чемпионом лиги.

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