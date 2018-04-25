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Антон Худобин: Думаю, «Торонто» помогли наши ошибки
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Антон Худобин: Думаю, «Торонто» помогли наши ошибки 

Советский спорт 56 минут назад
Я считаю, мы сделали нашу игру не нашей. Поэтому так произошло. У них хорошая, очень вязкая команда. Против хоккеистов «Мэйпл Лифс» трудно играть.
Брэд Маршан: Все, что происходило в предыдущих шести матчах с «Торонто», теперь не имеет никакого значения
Но для того, чтобы побеждать, надо показывать наш хоккей. Так, как мы умеем — с самых первых минут, — передает слова Худобина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что «Брюинз» вели в серии 3-1, но уступили в последних двух встречах, позволив «Мэйпл Лифс» сравнять счет. Заключительный матч противостояния состоится в Бостоне в четверг и начнется в 02:30 по московскому времени.
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