Антон Худобин: Думаю, «Торонто» помогли наши ошибки

Я считаю, мы сделали нашу игру не нашей. Поэтому так произошло. У них хорошая, очень вязкая команда. Против хоккеистов «Мэйпл Лифс» трудно играть.

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Но для того, чтобы побеждать, надо показывать наш хоккей. Так, как мы умеем — с самых первых минут, — передает слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Брюинз» вели в серии 3-1, но уступили в последних двух встречах, позволив «Мэйпл Лифс» сравнять счет. Заключительный матч противостояния состоится в Бостоне в четверг и начнется в 02:30 по московскому времени.