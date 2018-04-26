Легенда «Красной машины» Вячеслав Фетисов удивляется происходящему в финской сборной

Чемпионат мира по хоккею начнется в Дании уже на следующей неделе, а состояние финской сборной оставляет желать лучшего.

Многие финские игроки НХЛ решили не участвовать в Чемпионате мира, что вызвало беспокойство у любителей хоккея. Пропустить турнир решили и многие знаменитые игроки КХЛ.

Недавно в рядах финской сборной появились такие звезды НХЛ, как Себастиан Ахо (Sebastian Aho), Теуво Терявяйнен (Teuvo Teräväinen) и Микаэль Гранлунд (Mikael Granlund). Однако на Чемпионате мира за финскую сборную будет выступать значительно меньше игроков НХЛ, чем, например, за сборные Швеции, Канады и России.

Правда, у упомянутых стран больше игроков и в НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 34 российских, 404 канадских, 88 шведских и 33 финских хоккеиста.

Многие финские хоккеисты получили этой весной травмы, но среди отказавшихся от участия есть и физически здоровые спортсмены. Фанаты хоккея посчитали, что за нежеланием принять участие в Чемпионате мира стоит усталость игроков после долгого сезона НХЛ, недовольство тренерским составом и тот факт, что Чемпионат мира обычно несильно привлекает хоккеистов в год проведения зимней Олимпиады.

Легенда советской сборной и НХЛ Вячеслав Фетисов считает перечисленные выше причины недостаточными для нежелания играть на Чемпионате мира.

Один из лучших игроков всех времен удивляется, почему финской хоккейной сборной тяжело собрать прославленных игроков НХЛ.

«Наверное, финские хоккеисты больше не являются такими патриотами, как того хотел бы финский народ. В России ситуация обратная», — говорит Фетисов.

«Все российские хоккеисты хотят играть в сборной, если у них нет серьезных травм или личных причин. И в Финляндии тоже так раньше было», — сказал Фетисов в интервью «Илта-Саномат» в Москве.

Фетисов, который привел «Красную машину» к семи победам на Чемпионатах мира и двум золотым медалям на олимпиадах, считает, что Чемпионат мира — это вопрос чести, даже если ему предшествовал напряженный игровой период.

Он не понимает хоккеистов, которые отказываются от участия в соревнованиях, например, из-за разногласий с тренером.

«Я знаю, что тренеры не всегда приходятся хоккеистам по нраву, но это все — дело второстепенное. Для нас получить право носить форму с именем родной страны — большая честь».