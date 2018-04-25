Ещё
Российские и словацкие хоккеисты устроили драку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские и словацкие хоккеисты устроили драку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Интернет
На турнире в Могилеве матч между российской командой "Русь" и словацкой "Банской Быстрицой" был прерван на 12-й минуте из-за массовой драки между 16-летними хоккеистами. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Атмосфера на турнире была дружественной, и ни о каких драках, а уж тем более массовых, никто даже и не мог подумать. Представители клубов тепло общались между собой после матчей и нередко вместе собирались в кафе ледового дворца и обсуждали игры.
Я сам был участником этих встреч и могу с уверенностью сказать, что абсолютно ничего не предвещало беды", — рассказал организатор турнира Артем Воронов.
Он отметил, что драка произошла из-за запредельного настроя обеих команд на победу.
"16-летние ребята играли во взрослый хоккей и серьезно рубились между собой. К 12-й минуте первого периода игра превратилась в бойню и главный тренер "Руси" Василий Закревский захотел увести свою команду в раздевалку.
Узнав об этом, один из словацких хоккеистов подъехал к скамейке соперников и начал показывать Закревскому не самые приятные жесты с использованием клюшки. После чего терпение у тренера москвичей и его хоккеистов лопнуло. Началась перепалка, которая переросла в драку", — добавил Воронов.
Отмечается, что после матча представители команд пожали друг другу руки и конфликт был исчерпан. Обои коллективам были вручены кубки за первое место.
Газета.Ru: последние новости
Бобровский и Панарин вызваны в сборную России по хоккею Хоккеист Наместников может не выступить на чемпионате мира Ярославский "Локо" обыграл "СКА-1946" и стал обладателем Кубка Харламова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото7
Казелина поразила фотографиями с отдыха3
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио41
Как выглядит победившая всех гимнастка13
Видео
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
00:30
Кошмарный сон спустя 15 лет
Теннис
02:08
Фанаты устроили побоище на поле
Футбол Статьи
00:54
«Показания Родченкова голословны»: суд сохранил золото Легкова
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение