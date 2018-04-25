Четыре русских хоккеиста — в топ-15 самых продаваемых свитеров в НХЛ

Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых продаваемых джерси хоккеистов по итогам регулярного чемпионата 2017-2018. Чаще всего болельщики покупали свитеры нападающего «Торонто Мейпл Лифс» и одного из главных американских талантов Остона Мэттьюса, он подвинул с первой строчки прошлогоднего победителя Сидни Кросби.

В топ-15 оказалось и четверо российских игроков. Лучшим из наших стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин , в этом году добравшийся до отметок в 1000 матчей и 600 голов в НХЛ, — его свитеры заняли шестое место по популярности во всей лиге. В прошлом сезоне Овечкин в аналогичном рейтинге был восьмым.

https://www.instagram.com/p/BhMy6heA2Zb

Год назад рейтинг популярности джерси хоккеистов НХЛ выглядел так.

Больше о русских в НХЛ на sport24: