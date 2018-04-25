Национальная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых продаваемых джерси хоккеистов по итогам регулярного чемпионата 2017-2018. Чаще всего болельщики покупали свитеры нападающего «Торонто Мейпл Лифс» и одного из главных американских талантов Остона Мэттьюса, он подвинул с первой строчки прошлогоднего победителя Сидни Кросби.
В топ-15 оказалось и четверо российских игроков. Лучшим из наших стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в этом году добравшийся до отметок в 1000 матчей и 600 голов в НХЛ, — его свитеры заняли шестое место по популярности во всей лиге. В прошлом сезоне Овечкин в аналогичном рейтинге был восьмым.
https://www.instagram.com/p/BhMy6heA2Zb
Второй из россиян — форвард Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса», его джерси стали десятыми по продаваемости. Ну а замыкают топ-15 вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Год назад рейтинг популярности джерси хоккеистов НХЛ выглядел так.
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