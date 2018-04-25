Чешский хоккеист «Ак Барса» Секач не поедет на ЧМ из-за травмы

ТАСС , 25 апреля. Чешский нападающий Иржи Секач , ставший обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», не выступит на чемпионате мира в Дании. Об этом заявил генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер , чьи слова приводит портал hokej.cz.

Чешский хоккеист получил повреждение в пятом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом» (3:1), он не принимал участия в полуфинальной серии с «Трактором». Секач участвовал во всех пяти матчах финала против ЦСКА (4-1), сделав одну результативную передачу. Всего в прошедшем сезоне Секач провел 65 матчей за «Ак Барс», забросив 20 шайб и сделав 35 результативных передач.

"Конечно, я поздравил его с победой в Кубке Гагарина, но на чемпионат мира он не поедет, — сказал Фишер. — Он играл со сломанной рукой, у него проблемы со связками и хрящом. Ему необходимо три недели на восстановление".