Клуб КХЛ «Сибирь» подписал контракт с вратарем «Оттавы» Тэйлором

ТАСС , 26 апреля. Команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» из Новосибирска заключила соглашение с канадским вратарем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Дэнни Тэйлором. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 31-летним хоккеистом подписан на один год.

В текущем сезоне Тэйлор провел в регулярном чемпионате НХЛ одну игру. Также вратарь сыграл за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бельвилль Сенаторз» 32 матча, в которых в среднем пропускал 3,15 шайбы за игру и отражал 90% бросков.

Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне-2016/17, тогда он пропустил 45 шайб в 29 матчах. Также в КХЛ вратарь выступал за минское «Динамо» и хорватский «Медвешчак».