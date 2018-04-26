Ещё
Клуб КХЛ «Сибирь» подписал контракт с вратарем «Оттавы» Тэйлором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клуб КХЛ «Сибирь» подписал контракт с вратарем «Оттавы» Тэйлором 

ТАСС 26 минут назад
ТАСС, 26 апреля. Команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» из Новосибирска заключила соглашение с канадским вратарем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава» Дэнни Тэйлором. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 31-летним хоккеистом подписан на один год.
В текущем сезоне Тэйлор провел в регулярном чемпионате НХЛ одну игру. Также вратарь сыграл за команду Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Бельвилль Сенаторз» 32 матча, в которых в среднем пропускал 3,15 шайбы за игру и отражал 90% бросков.
Тэйлор уже выступал за «Сибирь» в сезоне-2016/17, тогда он пропустил 45 шайб в 29 матчах. Также в КХЛ вратарь выступал за минское «Динамо» и хорватский «Медвешчак».
ТАСС: последние новости
Хоккеист Анисимов в ближайшее время прибудет в сборную России Вратарь клуба НХЛ "Коламбус" Бобровский пропустит шесть недель из-за травмы Эксперт: неудачная игра вратарей не позволила юниорской сборной РФ лучше выступить на ЧМ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американцы нанесли крупное поражение россиянам65
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную1
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»261
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Неожиданные показания: Макларен и Родченков поразили суд
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
05:02
Лучший вратарь России не нужен на ЧМ
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение