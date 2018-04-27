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Самый полезный хоккеист финской лиги стал игроком «Сибири»
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Самый полезный хоккеист финской лиги стал игроком «Сибири» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Satakunnan Kansa
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" официально объявил о подписании контракта с французским форвардом Шарлем Бертраном. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что соглашение с нападающим рассчитано на один сезон.
Французский форвард в минувшем сезоне выступал за "Кярпят", став самым полезным игроком финской лиги. В регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 19 результативных передач.
В плей-офф 27-летний хоккеист забросил пять шайб и сделал четыре результативные передачи.
В составе сборной Франции Бертран был участником четырех чемпионатов мира (2012, 2013, 2015 и 2016).
Ранее сообщалось, что "Сибирь" подписал контракт с вратарем "Оттавы" Тэйлором.
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