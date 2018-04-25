Хоккей: Александр Макаров остается в «Сибири» еще на один сезон

«Сибирь» заключила новый контракт с защитником Александром Макаровым . Об этом сообщается на официальном сайте хоккейного клуба. Контракт рассчитан на один сезон. Александр Макаров перешёл в «Сибирь» из «Югры» в ходу прошедшего сезона. Он успел провести за новосибирскую команду 17 игр и отметиться двумя результативными передачами. Всего 28-летний хоккеист провел в КХЛ 172 матча. Ранее НГС. НОВОСТИ писали о другом защитнике ХК «Сибирь» — Николае Демидове , попавшем в состав национальной команды России.